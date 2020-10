Resende flexibiliza retomada de atividades práticas de cursos superiores na área da saúde e reabertura de cinemas e teatros

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 13:54 horas

Decreto também permite reabertura de salões de festas

Resende – A prefeitura de Resende divulgou um novo decreto que permite a flexibilização da retomada das atividades práticas nos cursos superiores da área de saúde, como Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, em instituições privadas localizadas no município. O decreto segue em vigor até o dia 31 deste mês.

O decreto também flexibilizou retomada para cinemas, teatros, eventos sociais como salões e casas de festas, pavilhões, centro de convenções, paraquedismo, cursos de idiomas, profissionalizantes e congêneres, entre outros.

Confira o decreto na íntegra pelo link

As aulas presenciais nas escolas públicas e particulares, incluindo ensino superior, permanecem suspensas.

Medidas preventivas

Durante as atividades práticas nos cursos de saúde das instituições ensino superior, devem ser fornecidos os equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos alunos, bem como a orientação.

Já os cursos de idiomas, profissionalizantes e congêneres poderão funcionar de forma presencial para adultos com a capacidade máxima de 50% de alunos por sala.

O funcionamento do Aeródromo de Resende para a prática do paraquedismo e suas atividades correlatas estão permitidas se respeitar medidas como: lotação máxima de 70%, aferição de temperatura na entrada do Aeroclube de Resende, entre outros.

Os cinemas e teatros estão autorizados a reabrir desde que incentivem o pagamento dos ingressos por meios eletrônicos, garantir o distanciamento físico nas bilheterias e entradas das salas de projeção limitar a capacidade 50% das ocupações ou 2 metros de distanciamento nas salas de cinemas. O público deve ser orientado a ocupar assentos alternados no interior da sala de exibição, exceto quando tratar-se de casais ou membros do mesmo núcleo familiar. O intervalo entre sessões deve ser maior a fim de garantir a higienização adequada da sala de exibição. As máscaras somente poderão ser retiradas por ocasião do consumo de alimentos e bebidas.

Salões de festas e congêneres devem receber um terço da capacidade total do espaço para manter o distanciamento social entre os convidados. Acesso ao evento só será permitido com máscara, retirando-a apenas para se alimentar. Distanciamento entre meses deve ser no mínimo de 1.5m (um metro e meio), e os garçons deverão usar máscara tipo face shield.