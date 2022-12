Resende: GAT prende dois suspeitos com drogas e material para embalagem - Diário do Vale

Resende: GAT prende dois suspeitos com drogas e material para embalagem

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 16:47 horas

Resende – Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) do 37° Batalhão de Polícia Militar prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas e aprenderam 1 tablete de maconha e diversos materiais para embalagem. A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (12), na Travessa Inácio Lopes Siqueira, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

A PM ainda está no local realizando buscas no local a procurar de suspeitos, drogas e armas.