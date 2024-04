Resende: Hemonúcleo funciona em horário estendido nos dias 15, 16 e 17

– A doação de sangue é um gesto de muita importância e um dos mais nobres com a vida do próximo. Além disso, conseguimos salvar não somente uma única vida, como até quatro pessoas podem ser salvas. Esta ação em horário estendido não é apenas para os doadores que comparecem rotineiramente, mas também para quem deseja doar sangue pela primeira vez e se tornar um parceiro. É uma ação que não tira muito tempo e que faz toda a diferença na vida de muitas pessoas – disse a coordenadora do Hemonúcleo, Antonia Luciana Pereira de Souza.

Os interessados em doar sangue devem apresentar um documento original com foto, estar alimentado, pesar mais de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos, e estar em boas condições de saúde. No caso de adolescentes de 16 e 17 anos, a doação só poderá ser feita mediante a autorização de um responsável.