Resende: homem é preso com pistolas, drogas e mais de R$ 2 mil - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 18:55 horas

Resende – Um homem de 23 anos foi preso, nesta segunda-feira (27), com duas pistolas, uma calibre 40 e outra 9mm, R$ 2.634,60 em espécie, 52 pedras de crack, 150 dolas maconha, 22 dolas de skank e 233 pinos cocaína, na Rua 2, bairro Baixada da Olaria, em Resende. Segundo os policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar, durante a perseguição, um outro homem conseguiu fugir dos agentes.

Ainda segundo a Polícia Militar, a dupla foi vista pelos policiais durante patrulha no local. Ao notarem a viatura, os suspeitos começaram a fugir pulando muros e passando por dentro das casas dos moradores. O suspeito foi detido em uma laje após um cerco tático realizado pelos agentes. Com ele foi apreendido uma das armas, as drogas e o dinheiro em uma mochila. Em outra mochila, próxima do local onde o suspeito foi encontrado, os policiais localizaram a segunda pistola.

Também foram apreendidos dois carregadores calibre 40 e dois carregadores 9mm, 23 munições calibre 40, 29 munições calibre 9mm, um coldre e um aparelho celular.

O suspeito foi levado para a 89ª DP, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação e pelo crime de porte ilegal de armas de fogo.