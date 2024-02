RESENDE HOMENAGEIA GUARDA MUNICIPAL PELOS 35 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO

Resende- A Prefeitura de Resende realizou na manhã desta sexta-feira, dia 2, a cerimônia em homenagem aos 35 anos de serviços prestados pela Guarda Civil Municipal ao município. O evento, que aconteceu no Parque Tobogã, contou com a presença de autoridades regionais e destacou a importância da Guarda Municipal na proteção e segurança da comunidade.

A cerimônia de aniversário, celebrado no dia 3 de fevereiro, teve a participação do prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz; do presidente da Câmara, Sandro Ritton; do secretário de Saúde Jayme Neto; do diretor da Santa Casa, Kaio Márcio de Paiva de Resende; do juiz de direito e titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Resende, Marvin Ramos; do Major Kimura representando o 37º Batalhão da Polícia Militar; do Tenente Coronel Leonardo, comandante do Batalhão de Comando e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), além do deputado federal Jones Moura; do Pastor Inspetor Nunes do Ministério de Louvor da Guarda Civil de Resende e o Padre Luís Cláudio da Paróquia Sagrada Família, representando a Igreja Católica.

Fundada pela Lei Municipal nº 1.605, de 03 de fevereiro de 1989, a Guarda Civil Municipal de Resende (GCMR) tem como objetivo primordial proteger bens, serviços e instalações do poder público municipal, incluindo parques e jardins, mediante atuação preventiva e coercitiva, fazendo observar a ordem, o respeito às posturas, as moralidades públicas e a preservação dos próprios munícipes. Além disso, de acordo com a Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, também são atribuições da GCMR a proteção dos direitos humanos fundamentais, a preservação da vida, o patrulhamento preventivo e o uso progressivo da força.

“A Guarda Civil Municipal de Resende, ao longo de 35 anos, tem sido um degrau fundamental na proteção de nossos cidadãos e na preservação da ordem pública. Seu compromisso e sua dedicação merecem todo o nosso respeito e gratidão ” agradeceu o prefeito Diogo Balieiro.

A Prefeitura de Resende aproveita para parabenizar a Guarda Municipal pelos serviços prestados diariamente no intuito de manter a ordem e segurança de todos os munícipes.