Resende: Hospital de Emergência promove mutirão de exames neste sábado

Resende – A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza, neste sábado, mais um mutirão de exames no Hospital de Emergência Henrique Sergio Gregori. A previsão é que sejam realizados cerca de 130 atendimentos. A iniciativa tem como objetivo atender aos pacientes que aguardam na fila de espera e acelerar tratamentos.

– Mais uma vez temos a oportunidade de agilizar os cuidados com a saúde da população através da estrutura do HME, que ganhou muito em qualidade e modernização nos últimos anos. Vale lembrar que é fundamental que os pacientes estejam com os dados atualizados, como telefone e endereço, para que esses agendamentos sejam feitos. A gestão municipal continua tendo esse olhar para a saúde pública e sempre para as demandas da nossa população – disse o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto.

A Secretaria Municipal de Saúde pede a colaboração dos pacientes no sentido de comparecerem ao local do exame no horário agendado e com todos os documentos necessários em mãos. Isso ajudará a manter a organização do mutirão e garantir que o máximo de pacientes possam ser atendidos.