Resende implanta atendimento especializado para pacientes ostomizados

Resende – A Prefeitura de Resende iniciou a implantação do serviço de acolhimento a pacientes ostomizados no município. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (7) pelo prefeito Tande Vieira, durante visita à Santa Casa de Misericórdia.

O serviço tem o objetivo de atender moradores do município que, até então, precisavam se deslocar até Volta Redonda para ter acesso a materiais e atendimento específico. Segundo a Prefeitura, a medida visa facilitar o acompanhamento e oferecer mais comodidade a esse público.

“Estamos muito felizes em trazer esse serviço para dentro do nosso município. Sabemos o quanto esses pacientes enfrentavam dificuldades, e agora poderão contar com o suporte que merecem aqui mesmo em Resende”, afirmou o prefeito.

A implantação do serviço foi viabilizada com a participação do Dr. Ricardo, idealizador do projeto, e com recursos de uma emenda parlamentar do vereador Nelsinho. A iniciativa também contou com apoio da Câmara Municipal.

Com a estruturação do atendimento, Resende passa a integrar o grupo de municípios fluminenses que oferecem suporte específico a pessoas ostomizadas. De acordo com o governo municipal, a ação faz parte das estratégias de ampliação da rede pública de saúde.

“Seguimos firmes no nosso compromisso de cuidar das pessoas com responsabilidade e sensibilidade. Vamos em frente, trabalhando sempre por uma Resende cada vez melhor para todos”, completou Tande Vieira.