Resende implementa sistema de gerenciamento de frota

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 15:26 horas

Resende – A prefeitura de Resende começou a implementação de um sistema de monitoramento da frota municipal de veículos. Nele, uma central terá controle em tempo real sobre cada veículo e o respectivo motorista, além de gerar economia por proporcionar controle de informação das condições dos veículos.

Segundo a prefeitura, quase 250 dos 305 veículos já foram cadastrados, e com os carros devidamente equipados com o sistema, a central de monitoramento terá informações como: estado do tanque de combustível e as condições de cada veículo.

Controle da frota em tempo real

Centralizando o monitoramento, um setor da prefeitura será mobilizado para o controle da frota em tempo real. Caso um veículo apresente movimentação suspeita, a central poderá inclusive desligar o veículo remotamente. Além de obter informações sobre o veículo, cada motorista terá um cartão de identificação que será inserido no sistema do carro para ligá-lo, possibilitando que a central saiba qual é o condutor. Toda a documentação do veículo também será registrada no sistema.

– Resende está iniciando um processo que é pioneiro em prefeituras da região e que traz uma nova realidade em termos de controle, cuidado e segurança para a frota municipal. Através do novo sistema com tecnologia de ponta, os próprios motoristas terão mais tranquilidade ao transitar, já que serão monitorados em tempo real. Sem falar do zelo com o patrimônio público e a economia que isso vai gerar, pois a gestão municipal vai ter controle sobre o estado de centenas de veículos e vai poder agir preventivamente para evitar problemas – explicou o secretário municipal de Administração, Kaio Marcio de Paiva.

Primeira etapa

A primeira etapa do processo, que já está em execução, é o cadastramento dos veículos da frota em sua totalidade: todos os 305. Em um segundo momento, o município irá fazer o cadastramento e a geração do cartão de identificação de cada motorista. E o terceiro ponto fundamental é a finalização da central de monitoramento, que ficará na sede administrativa da prefeitura.