Resende implementa rede de telefonia digital

Resende – A Prefeitura de Resende iniciou nesta terça-feira (5), a modernização dos serviços municipais com a implementação da rede de telefonia digital.

O processo teve início no Hospital Municipal, de Emergência, que hospeda aproximadamente 40 ramais. O sistema de linhas telefônicas digitais abrangerá toda a rede pública municipal, resultando em uma significativa redução estimada em R$67.036,80 por ano aos cofres públicos.

O novo sistema conta com a tecnologia em nuvem com linhas que possibilitem ligações ilimitadas de curta ou longa distância entre os ramais sem custo adicional.

O projeto inclui a instalação de ramais e linhas 100% digitais, oferecendo segurança de criptografia, dados e sobrevivência, na qual a Prefeitura depende somente da estrutura de conectividade interna para funcionar. Essa tecnologia proporciona um gerenciamento mais eficiente da estrutura de telefonia, que é a mesma utilizada para internet.

– A modernização do sistema de telefonia da Prefeitura de Resende proporciona não somente uma comunicação mais eficiente com a população, como também representa um passo significativo em direção à modernização e eficiência dos serviços municipais. Com esta implementação, conseguimos reduzir os gastos mensais aos cofres públicos e ainda vamos ofertar um atendimento com mais qualidade – afirmou Márcio de Souza Silvestre, superintendente Municipal de Tecnologia da Informação.

