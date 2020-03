Resende imuniza quase oito mil pessoas na campanha de vacinação contra a gripe

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 12:22 horas

Resende – Cerca de 7939 idosos e profissionais da saúde já foram imunizados durante a campanha de vacinação contra a Influenza H1N1, a gripe, em Resende. Os dados foram divulgados pela prefeitura na manhã desta terça-feira (31). A campanha segue durante esta semana, enquanto houver doses no estoque.

A Secretaria Municipal de Saúde atuou com carros e ônibus para que evitar que os idosos se deslocassem até as unidades de saúde e assim criassem ambientes de risco de contaminação pelo novo coronavírus. Ao todo são mais de 20 carros e quatro ônibus, sendo um por unidade básica de saúde, fazendo a busca ativa pelos idosos.

Já os profissionais da área de saúde, qe também são o público-alvo desta primeira etapa da campanha, se imunizaram nas próprias unidades de saúde.

Os demais grupos considerados de risco que receberão a vacina comportam gestantes, professores, profissionais de forças de segurança e salvamento, puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) e crianças com idade entre seis meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias e indivíduos com idade entre 55 e 59 anos.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, destacou que o objetivo é prevenir os casos de gripe, que são mais comuns no período de baixa temperatura.

– É um momento atípico e requer adaptações, mas sempre mantendo os esforços também na luta contra a gripe Influenza. A gestão municipal está constantemente se reunindo para debater e traçar a melhor estratégia possível para zelar pela saúde e pela vida da população. Atuamos de acordo com o repasse de vacinas pelo Ministério da Saúde e iremos atualizando a campanha de acordo com a chegada do material essencial – concluiu.

A ordem para imunização dos demais grupos será divulgada nos próximos dias pela Prefeitura de Resende.