Resende inaugura 1º Hospital de Olhos do Sul Fluminense

Resende – A prefeitura de Resende entregou nesta sexta-feira (5) duas obras para o município: o 1° Hospital de Olhos da região Sul Fluminense e a reconstrução do CMEI Menino Jesus, na Morada do Contorno. As cerimônias de entrega contaram com as presenças do governador Cláudio Castro; do deputado federal Dr. Luizinho; e do deputado estadual Tande Vieira, além de outras autoridades municipais e estaduais.

Segundo a prefeitura, o Hospital de Olhos funcionará ao lado da Creche Municipal do bairro Lavapés e oferecerá serviços oftalmológicos completos. Nesta primeira fase de atendimentos, funcionará a parte ambulatorial, com consultas e exames especializados; com consultórios; salas para exames; espaço para exercícios ortóptico e farmácia, entre outros. A ala cirúrgica tem previsão de entrega para o segundo semestre deste ano.

Também na sexta-feira, foi entregue as obras de reconstrução do CMEI Menino Jesus, que fica no bairro Morada do Contorno. A unidade de ensino passava por problemas estruturais desde 2014, quando ainda tinha o nome de CMEI Dona Lili.

O local passou por perícias e precisou ser reconstruído para garantir a segurança de alunos e funcionários. A unidade passou por intervenções e melhorias como novas instalações elétricas, novas tomadas, luminárias próprias, assentamento de chuveiros, serviços hidráulicos e hidrossanitários, entre outros.

“Foi uma tarde muito importante para todos nós e principalmente para a população resendense. A Creche era muito aguardada pelos moradores da região da Morada do Contorno e agora os nossos alunos e funcionários terão uma unidade de ensino nova, recuperada e principalmente segura. Além disso, inauguramos a primeira etapa do 1° Hospital de Olhos que contemplará pacientes de Resende oferecendo atendimentos de qualidade na área oftalmológica. Mais uma vez agradeço ao Governo do Estado por mais essa parceria e pelos investimentos destinados na área da saúde e também à outras demandas, que beneficia nossa população e torna Resende uma referência para o Estado”, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.