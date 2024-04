Resende inaugura hospital oftalmológico

Resende – A Prefeitura de Resende inaugura o primeiro Hospital de Olhos da região Sul Fluminense, um avanço nos serviços oftalmológicos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A cerimônia, que acontecerá nesta sexta-feira (5), às 14h, contou com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do deputado federal Dr. Luizinho, além de autoridades locais.

Localizada ao lado da Creche Municipal Doutor Uchôa, no Lavapés, a unidade vai oferecer serviços oftalmológicos completos, de baixa, média e alta complexidade. Este é o segundo hospital público especializado em oftalmologia no estado do Rio de Janeiro, sendo o primeiro construído em Duque de Caxias.

– Inicialmente, os serviços estarão focados na parte ambulatorial, preparados para demandas de consultas e exames especializados para a população, com consultórios, salas para exames, duas recepções, espaço para exercícios ortópticos, farmácia e banheiros, além de espaços para atender pacientes de toda a região – disse o diretor geral da Santa Casa, Kaio Márcio de Paiva.

Esta conquista foi viabilizada graças a parceria entre a Prefeitura de Resende e o Governo do Estado do Rio, que enviará ao município em torno de 750 mil reais mensais para custear os serviços oferecidos pelo Hospital de Olhos.

– Com a inauguração do novo Hospital de Olhos, vamos receber um investimento do governo estadual de R$9 milhões anuais para aumentar a capacidade de atendimento do município e oferecer novos procedimentos que não eram realizados aqui. Com isso, os pacientes terão mais segurança e, consequentemente, mais conforto, eliminando a necessidade de viagens no período pós-operatório – finalizou o secretário de Saúde Jayme Neto.

Já a ala cirúrgica, que permitirá a ampliação dos serviços de alta complexidade, será entregue no segundo semestre deste ano.

– O Hospital de Olhos é a primeira unidade com uma especialidade oftalmológica pelo SUS em toda a região Sul Fluminense, que vai concentrar os atendimentos de diferentes complexidades de todo o sul do estado do Rio de Janeiro. Com esta nova unidade, vamos conseguir suprir a demanda não somente de Resende, como de cidades vizinhas. Apesar de Resende ainda ter uma carência em oftalmologia, temos a ciência de que o Hospital de Olhos, além de se tornar uma referência em todo o estado, vamos conseguir atender com mais eficiência os moradores da cidade. Aproveito para agradecer a parceria consolidada que temos com o governo estadual por oportunizar este investimento e ver em Resende uma cidade referência em saúde a nível estadual – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Investimentos na saúde ocular

Desde o início da atual gestão, Resende tem investido em serviços oftalmológicos, como a implementação do Instituto dos Olhos, na Santa Casa. Novos procedimentos foram introduzidos, incluindo a injeção intravítrea, utilizada no tratamento de doenças na retina, como a Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), a Retinopatia Diabética e a oclusão de veias da Retina.

Além disso, desde 2023, Resende ampliou a oferta de procedimentos oftalmológicos, incluindo tomografia de coerência óptica, ultrassonografia de globo ocular, consultas de glaucoma, além de cirurgias de catarata e de retina. Entre setembro de 2023 e março de 2024, os atendimentos em oftalmologia no Instituto dos Olhos somam 16.205.