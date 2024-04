Resende inaugura obras no Espaço Z, patrimônio histórico da cidade

Resende – A Prefeitura de Resende vai inaugurar nesta quinta-feira (18), a obra que beneficiou um patrimônio histórico da cidade. O Espaço Z, localizado no Centro de Resende, passou por uma reforma geral, cujo resultado poderá ser conferido a partir das 11h, com a presença de autoridades municipais e com entrada aberta para a população.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, os trabalhos no locam trouxeram como benefício a troca do porcelanato, pintura de todo o espaço, troca de carpete, instalação de forro acústico, manutenção e troca das portas do banheiro, além de decoração com paisagismo na entrada do Espaço Z.

“São mudanças que melhoram muito a estrutura de um espaço que é utilizado pela cultura e lazer da população, além de ser um local muito útil em diversas situações. Quando houve uma onda intensa de frio, por exemplo, o Espaço Z foi útil para receber pessoas em situação de rua e doações. É um espaço que recebe reuniões importantes e que tem um peso histórico para a cidade. Com certeza está sendo bem cuidado e seguindo a tendência da gestão municipal de ser aprimorado”, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, antes da intervenção o Espaço Z possuía problemas estruturais, como goteiras. As demandas foram devidamente corrigidas durante a obra.

Patrimônio Histórico

Localizado próximo ao Terminal Rodoviário Urbano, o prédio foi construído no início do século XX para funcionar como tal, mas nunca chegou a cumprir seu objetivo tendo sido fábrica de passamanaria, mercado de tropeiros e cooperativas de produtores. O galpão é de estrutura metálica, assim como a estrutura do telhado. Somente na fachada frontal mantém seu aspecto original. Hoje ele abriga atividades culturais e recebeu o nome de Espaço Z.