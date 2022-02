Resende inicia a aplicação da 1º dose da CoronaVac em crianças de 7 a 11 anos na quinta, dia 3

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2022, 14:43 horas

Apenas crianças sem imunossupressão serão vacinadas, conforme autorização da Anvisa

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Saúde, vai aplicar a primeira dose da vacina CoronaVac contra a Covid-19 em crianças de 7 a 11 anos na próxima quinta-feira, dia 03. O horário de aplicação será das 17h às 20h na Policlínica do Manejo e Clínica da Família.

Segundo autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a CoronaVac foi autorizada a ser aplicada em pessoas a partir de 6 anos que não tenham nenhum grau de imunossupressão.

Os pais e/ou responsáveis precisam acompanhar as crianças para a vacinação e levar os seguintes documentos da criança: cartão do SUS, cartão de vacinação e CPF e ainda o comprovante de residência do responsável. Em caso de ausência dos pais, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito, que poderá ser encontrado nas unidades de saúde.

– Poder aplicar a vacina em crianças de 7 a 11 anos nos permite imunizar ainda mais a nossa população, principalmente, porque o retorno às aulas está chegando e, com isso, poderemos fazer uma volta às escolas de maneira tranquila. Porém, lembramos sobre a condição de que a CoronaVac deve ser aplicada apenas em crianças que não sejam imunossuprimidas. Além disso, é necessário respeitar um intervalo de 15 dias entre a dose da CoronaVac e outras vacinas – acrescentou o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira.

É importante reforçar que crianças que estiverem infectadas com a Covid-19, mesmo que assintomáticas, precisam aguardar 28 dias para receber a vacina.