Resende inicia ampliação do Hospital Veterinário Municipal

Resende – A Prefeitura de Resende deu início às obras de ampliação do Hospital Municipal Público Veterinário, marcando um passo significativo para aprimorar os serviços dedicados aos animais na região. O projeto abrange a construção de um novo consultório, com a equipe já concentrada na etapa de alvenaria, destacando-se a conclusão dos pilares e do contrapiso.

Com a conclusão dessas melhorias, a expectativa é que o atendimento na unidade se torne ainda mais eficaz e confortável para a população. O secretário municipal de Saúde, Jayme Neto, destaca a importância dessa expansão.

– O Hospital Veterinário é o primeiro e único do estado do Rio, operando 24 horas por dia e de forma totalmente gratuita. Investir em tecnologia e conforto é fundamental para mantermos esse serviço essencial à comunidade. A expansão do Hospital Veterinário é uma importante ação para oferecer atendimentos mais rápidos e confortáveis à comunidade. O compromisso da prefeitura em aprimorar a infraestrutura do Hospital Veterinário reforça o papel crucial desse centro de cuidados para os animais da região – disse.

A demanda crescente por atendimentos no hospital ressalta a necessidade dessas melhorias, e a adição de uma nova sala visa agilizar o atendimento, acompanhando o aumento da procura.

Vale lembrar que o Hospital Veterinário se tornou referência em todo o estado do Rio de Janeiro. No último ano, foi sancionado pelo governador Cláudio Castro a lei 10.107/2023, que prevê o atendimento gratuito 24 horas para cães, gatos e outros animais domésticos por meio de hospitais veterinários regionais no estado. Com isso, o Hospital Veterinário de Resende servirá de modelo para outros municípios.

Melhorias no Hospital Veterinário

Ainda neste início de 2024, quando o primeiro Hospital Público Veterinário do país completa quatro anos, a unidade já ultrapassou os 95 mil atendimentos, fruto do sucesso e adesão aos serviços prestados aos pets do município. Desde sua inauguração, em agosto de 2020, a unidade recebeu centenas de investimentos, como tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, incluindo lavadoras, secadoras, bombas de infusão e monitores para garantir o melhor cuidado possível para os animais, além dos vários outros aparelhos adquiridos.