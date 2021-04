Resende inicia cadastramento de jazigos do cemitério municipal

Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 14:26 horas

Resende – A partir desta segunda-feira (5), a prefeitura de Resende disponibiliza o cadastramento de jazigos do Cemitério Municipal Senhor dos Passos. Os titulares de jazigos da quadra 1 poderão cadastrar dados e informações importantes para o controle do local. O horário disponibilizado para a entrega dos dados é de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17, na Rua Senhor dos Passos, no bairro Vila Moderna, onde deve ser feito o cadastramento.

Para efetuar o cadastramento, o proprietário deve comparecer ao cemitério com o CPF do titular e com o documento do jazigo. Também é possível indicar um responsável, que terá que levar o CPF no ato do cadastramento. Não será necessário levar nenhuma cópia de documento, uma vez que os dados servirão apenas para preenchimento.

– É uma mudança que vai fazer toda a diferença na organização dos jazigos do cemitério. Toda a área foi demarcada, mas a administração não possui uma relação dos titulares com seus jazigos. Por isso, é fundamental que os proprietários compareçam a contribuam com esse processo de informatização – explicou a coordenadora do Cemitério Municipal de Resende, Luciola Ferreira Pascoal.