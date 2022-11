Resende inicia fundação da estrutura da quarta ponte no Paraíba - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de novembro de 2022, 13:36 horas

Estrutura terá cerca de 150 metros de extensão e irá ligar a região das Barras ao distrito industrial

Resende- A Prefeitura de Resende iniciou mais uma etapa fundamental no desenvolvimento das obras da quarta ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. Na última sexta-feira, dia 11, a fundação da estrutura foi iniciada dentro do leito do rio.

A etapa anterior consistiu na concretagem dos dois lados da futura ponte (no bairro Fazenda da Barra e distrito de Bulhões), que será mais uma opção de entrada e saída do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, além disso, outras intervenções já foram feitas, como a preparação e a execução de estaqueamento em ambos os lados.

– É com muito prazer que iniciamos mais uma etapa desta obra muito importante em Resende. Ela irá encurtar o trajeto de muitas pessoas e ainda fará a economia girar pelo mesmo motivo. A quarta ponte sobre o Rio Paraíba é muito aguardada tanto pelos munícipes quanto pela gestão municipal – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A construção da nova travessia foi viabilizada mediante um convênio assinado entre a Prefeitura e o Ministério da Integração Nacional, que havia aberto um edital para que os municípios pudessem concorrer à liberação de recursos para a construção de estruturas que promovem a integração local e regional.

A quarta ponte terá cerca de 150 metros de extensão e ligará a região das Barras ao distrito industrial de Resende, possibilitando rota alternativa sem necessidade da utilização da Rodovia Presidente Dutra.