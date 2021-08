Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 08:54 horas

Curso é voltado para agentes educadores da Serrinha e profissionais do meio ambiente

Resende- Já se encontram abertas em Resende as inscrições para uma capacitação para a formação socioambiental APA, na Serrinha do Alambari.

As inscrições para o curso que está sendo promovido pela Prefeitura de Resende, através da Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR) já podem ser feitas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFSAAe7asf5t5nxP3MdUUYfEN8iyEPa71ZW3OZKC7lV2keaA/viewform . Ao todo são oferecidas 20 vagas.

O presidente da AMAR, Wilson Moura ressalta que a capacitação é voltada para os educadores locais da Serrinha, profissionais do meio ambiente e também para as pessoas que tenham alguma relação habitacional com a região da Serrinha. A iniciativa busca orientar e esclarecer sobre questões ambientais. O curso será dividido em 4 módulos com carga horária de 2 horas e contará com a participação da bióloga da Agência Ambiental de Resende, Mayra Ferrari da Cunha; professor de Química do IFRJ do campus de Resende, André Coelho; e a bióloga da Prefeitura de Quatis, Ana Carolina Vilhena.

De acordo com a Agência do Meio Ambiente de Resende, a capacitação será dividida nas seguintes etapas: dois módulos serão em transmissão online nos dias 18 de agosto, das 14h às 16h, e 25 de agosto, também de 14h às 16h; um módulo presencial acontecerá no dia 04 de setembro para a criação de composteiras domiciliares, na E.M. Moacir Coelho da Silveira, situada na Serrinha do Alambari, de 9h às 11h. E no último dia do módulo, em 30 de setembro, acontecerá a apresentação dos resultados alcançados pelos participantes, que também terá a entrega dos certificados.

O representante da AMAR, Wilson Moura destaca como será essa capacitação para a formação socioambiental.

– Estamos oferecendo essa capacitação para que as pessoas aprendam um pouco mais sobre questões ambientais e como poderão aplicá-las no cotidiano. Nos módulos, os inscritos aprenderão sobre a coleta seletiva, reciclagem e reuso de materiais, além de compostagem e a montagem de composteiras. A capacitação é voltada principalmente para agentes educadores da Serrinha e também para aqueles moradores que são entusiastas com o meio ambiente e possuem alguma relação com a Serrinha do Alambari – disse Wilson Moura.

Vale destacar que os inscritos devem preencher seus dados corretamente para que a organização entre em contato com as informações da capacitação. Ao final do curso os participantes receberão uma certificação.