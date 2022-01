Resende inicia inscrições para cursos de dança de salão e danças urbanas em fevereiro

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2022, 18:21 horas

Aulas começarão na segunda semana de fevereiro às terças e quintas em diferentes horários

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, informa que as inscrições para os cursos de dança de salão e danças urbanas abrirão no dia primeiro de fevereiro. Os interessados podem comparecer ao Espaço Z nos dias 1º e 3 do próximo mês para fazer o cadastro de 10h ao meio-dia e de 13h30 às 16h. As inscrições para menores de idade são necessárias que sejam feitas pelos pais ou responsáveis.

No ato da inscrição o aluno deve apresentar um documento de identidade e comprovante de residência. No caso dos menores de idade é preciso também apresentar um comprovante de escolaridade. O curso é totalmente gratuito.

As aulas, que começam na segunda semana de fevereiro, serão ministradas pelo professor Cléverson Mariano e acontecerão duas na semana, sendo às terças e quintas (confira abaixo cronograma).

– As aulas já são uma tradição no município e, mesmo com a pandemia, vamos seguir todos os protocolos e medidas de higiene para proteger a saúde dos alunos e também do professor. Poder promover a cultura e atividade física de diferentes maneiras à população é muito gratificante – comentou o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.

DANÇA DE SALÃO

Aulas terças e quintas

15h30 – Alunos a partir dos 16 anos

19h – Alunos a partir dos 16 anos

DANÇAS URBANAS

Aulas terças e quintas

9h – Alunos até 12 anos

14h – Alunos de 13 a 17 anos

20h – Alunos a partir dos 18 anos