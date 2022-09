Resende inicia inscrições para oficina de reciclagem com materiais reutilizados

Matéria publicada em 19 de setembro de 2022, 19:15 horas

Interessados podem se inscrever a partir de terça-feira, dia 20, no Cras Paraíso; trabalhos acontecem também para conscientizar sobre o Aedes Aegypti

Resende- Após o hiato da pandemia, a Prefeitura de Resende está retornando com as Oficinas de Reciclagem com produtos que foram descartados no lixo. O dia 26 de setembro marcará o retorno dos trabalhos no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Paraíso, localizado na Rua Dom Bosco, n°855. Os interessados devem comparecer até a sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Paraíso, na Avenida Coronel Abílio Godoy, n° 127, a partir de terça-feira, dia 20, para se inscrever. É necessário apresentar o RG no ato da inscrição.

De acordo com a coordenadora de Projetos da Secretaria Municipal de Saúde, Cristina Rosadas, o projeto tem o objetivo de reutilizar os materiais recicláveis para diminuir a quantidade de resíduos descartados no meio ambiente. Além disso, também tem a ideia de conscientizar a população sobre os recipientes que podem ser criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

– A Oficina de Reciclagem começou em 2019 com o preparo de sacolas com sacos de ração, realizado por 12 participantes. A reciclagem tem um papel fundamental na luta pela preservação do nosso meio ambiente e são com pequenas atitudes que conseguimos evoluir os cuidados ambientais. Durante os cursos, também haverá oficina de educação ambiental para conscientizar a população sobre o descarte correto de materiais, entre diversos outros temas – destacou Cristina.

As oficinas utilizam tampinhas de garrafa, garrafa pet, vidro, dentre diferentes outros materiais, que já foram utilizados para confeccionar, por exemplo, guirlanda de Natal, porta bijuteria e enfeites para residências. Os materiais são produzidos em Centro de Referência da Assistência Social, Centro de Convivência do Idoso e em escolas interessadas na prática de atividades recicláveis.

A Oficina de Reciclagem também estará presente na Exapicor no dia 30 de setembro de 13h30 às 18h. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (24) 99868-1721.