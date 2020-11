Resende inicia neste sábado a primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 11:17 horas

Resende- O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Resende vai realizar neste sábado, dia 28, a primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal.

A vacinação acontecerá no Posto de Saúde do bairro Engenheiro Passos, entre o horário das 9h às 15h e no dia 01 de dezembro na Estrada Rio-Caxambu/Valparaíso.

Para mais informações, favor entrar em contato com o CCZ pelo telefone: 3360-9690 ou 3381-9802