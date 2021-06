Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 10:14 horas

Dados devem ser enviados por e-mail

Resende- Por meio de novas etapas de imunização contra a gripe Influenza, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, está cadastrando idosos acamados com idade a partir de 60 anos, que irão receber a vacina em casa através de um trabalho em equipe dos profissionais da saúde do município.

O cadastramento para a vacina contra a Influenza acontecerá, nesta etapa, por e-mail. Os dados dos idosos devem ser enviados para o e-mail: [email protected] , contendo as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, nome da mãe, CPF, Cartão do SUS, endereço e telefone de contato. Após o envio dos dados cadastrais, a Secretaria Municipal de Saúde entrará em contato para agendar o dia e horário da vacinação. A resposta com o agendamento pode demorar alguns dias devido ao número de pessoas que está sendo vacinado.

O calendário da vacina no município prevê três etapas. Neste momento, de acordo com o cronograma, o município se encontra na segunda etapa, contemplando idosos de diferentes idades e datas correspondentes. O próximo ‘Dia D’ de vacinação acontece no dia 12 de junho, voltando a atender todos os grupos já contemplados anteriormente.

– O município enfrenta, atualmente, duas importantes campanhas que visam resguardar a saúde da população, que são a vacinação contra a Covid-19 e contra a Influenza. Os grupos contemplados foram estabelecidos estrategicamente, por se tratar de pessoas mais suscetíveis à Influenza. A gestão municipal vai destinar um pouco mais de atenção, neste momento, para as pessoas acamadas, que não podem ir até os postos de saúde para se vacinar. Mas sem esquecer dos demais grupos da campanha. A prefeitura está alerta em todas as demandas da saúde pública – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, o planejamento foi traçado pensando na vacinação paralela à imunização contra a Covid-19. A recomendação das autoridades em saúde é de que seja respeitado o intervalo de 14 dias entre as vacinas. Por isso, a vacina contra a gripe em Resende começará pelas crianças, grávidas e puérperas.

Confira o calendário completo.

19/04 a 23/04 – Crianças de seis meses à dois anos

19/04 a 09/07 – Gestantes e puérperas

19/04 a 07/05 – Profissionais da saúde

26/04 a 30/04 – Crianças de três à quatro anos

03/05 a 07/05 – Crianças de cinco anos

08/5 – DIA D

10/05 a 14/05 – Idosos acima de 80 anos

17/05 a 21/05 – Idosos de 75 a 79 anos

24/05 a 28/05 – Idosos de 70 a 74 anos

31/05 a 04/06 – Idosos de 65 a 69 anos

07/06 a 11/06 – Idosos de 60 a 64 anos

12/06 – DIA D

14/06 a 18/06 – Professores

21/06 a 25/06 – Comorbidades

28/06 a 02/07 – Pessoas com deficiência

05/07 a 09/07 – Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e trabalhadores portuários

12/07 a 16/07 – Forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade

17/07 – DIA D