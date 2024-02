Resende inicia obras de ampliação em Pronto Atendimento do Paraíso

Resende – A Prefeitura de Resende iniciou as obras de melhorias do Pronto Atendimento do Paraíso. A unidade passará por reforma completa, com uma nova separação das salas para melhorar o atendimento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Pronto Atendimento Paraíso passará por ampliação de uma sala de emergência e criará mais vaga para o estacionamento de ambulâncias. No segundo piso, seguirá com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e salas administrativas.

A unidade passará ainda por troca de piso e pintura totais, troca de todas as janelas e portas, reformulação da fachada e da calçada, além de instalação hidráulica e elétrica revisadas com novas instalações.

– O Pronto Atendimento precisava de uma reforma por conta das condições do edifício, principalmente, porque os atendimentos foram direcionados para outro local. Por isso, vamos reformar o local para garantir a segurança e o conforto dos pacientes – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

O atendimento do Pronto Atendimento acontece na Rua Doutor João Cabral Flecha, número 218, no bairro Paraíso, até o fim das obras.

Atualmente, a Prefeitura de Resende está executando diversas obras na área da Saúde, incluindo construções e reformas. Além das obras já concluídas e entregues à população, a gestão municipal está construindo os hospitais dos Olhos e do Câncer, assim como os PSFs do Santo Amaro e do Contorno. Também estão em andamento a ampliação do Hospital Municipal de Emergência, bem como a reforma e ampliação do Hospital Veterinário e do PSF Jardim Primavera. Além disso, estão em fase de reforma a UPA Cidade Alegria, a Secretaria de Saúde e o Centro de Controle de Zoonoses.