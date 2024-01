Resende inicia obras de nova praça na Cidade Alegria

Resende – A prefeitura de Resende deu início às obras da Praça da Cidade Alegria, que será mais um ponto de encontro e lazer para a comunidade local. A Praça será equipada com mesa de jogos, bancos confortáveis e mesa de ping pong, oferecendo mais opções de entretenimento para os moradores da região.

As obras já iniciaram e os esforços estão concentrados na instalação dos cordões de concreto, fundamentais para o assentamento do piso intertravado, um elemento essencial na revitalização do espaço público.

O Secretário de Obras, Thomas Elson Landim, falou sobre a construção da nova área de lazer.

– Estamos entusiasmados em informar que as obras já começaram e que, em breve, a nova área irá proporcionar à comunidade um ambiente agradável e moderno para atividades de lazer e convívio social. Mesmo com o tempo instável neste início de ano, principalmente nos últimos dias, estamos trabalhando conforme possibilidade para avançar com os trabalhos e entregar a nova área de lazer o mais rápido possível. A atual gestão já entregou mais de 60 áreas de lazer – disse.