Resende inicia obras do Aeroporto Municipal

Resende – A Prefeitura de Resende deu início nesta segunda-feira (29),

a mais uma obra aguardada há muitos anos pela população. As obras de reforma estrutural da estação de passageiros tiveram início, com a troca dos pisos, paredes e telhado, além da reforma e ampliação dos banheiros da estação.

As melhorias no Aeroporto Municipal de Resende incluem recapeamento asfáltico, pintura e remarcação da pista, construção de um novo terminal de passageiros, iluminação de balizamento noturno, instalação de estação meteorológica, além da reforma geral, como a troca de todo o telhado, instalações elétricas e hidrossanitárias, pintura geral, entre outros.

– O início das obras no Aeroporto Municipal de Resende representa um marco significativo para nossa cidade e para toda a região. Além de melhorar a infraestrutura e a segurança do aeroporto, essas melhorias têm o potencial de impulsionar nossa economia e o turismo local, tornando Resende um destino ainda mais atrativo – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Com essas melhorias, espera-se que o aeroporto possa receber voos comerciais e noturnos, tornando-se uma importante porta de entrada para a região.

No último ano, a gestão municipal esteve em uma reunião com o governo estadual apresentando estudos das obras de modernização e melhorias do Aeroporto de Resende. O investimento total para esta obra foi de R$ 8.291.927,14, repassado pelo senador Flávio Bolsonaro por meio do Ministério da Fazenda, como parte de novos investimentos marcantes destinados ao município de Resende.