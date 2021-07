Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 14:53 horas

Resende – Equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos estão trabalhando na recuperação da rede de drenagem de águas pluviais da rua Pernambuco, no bairro Morada do Contorno, em Resende. Segundo a pasta, o local sofria com problemas de alagamentos. Após o serviço de fiscalização, a prefeitura inicio a manutenção de 138 metros da rede pluvial.

No cronograma de obras ainda está prevista a criação de novos bueiros para evitar problemas no futuro gerados pela falta de escoamento. Após a conclusão, a equipe trabalhará no restauro do asfalto da Rua Pernambuco.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz salienta que a administração municipal busca atender as demandas dos munícipes para solucionar diversos problemas.

-Este problema na rede de drenagem na Rua Pernambuco já acontece há algum tempo e por causa disso, as equipes estão trabalhando para evitar maiores transtornos para a população. O local sofria com problemas como bueiros entupidos, devido à falta de escoamento, principalmente durante os períodos de chuva. A rede pluvial com cerca de 138 metros será consertada e melhorada, para garantir a segurança de todos. Com as obras esperamos que em breve os alagamentos e as poças d’água diminuam, assim como os possíveis transtornos e prejuízos – disse Diogo Balieiro Diniz.