Resende inicia preparação para ‘jogo do ano’ contra o Nova Iguaçu - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2023, 16:59 horas

Confronto será neste sábado, dia 25, às 15h30, no Laranjão

Resende – O Carnaval do Resende será de muito trabalho. O elenco do Gigante do Vale se reapresentou nesta segunda-feira (20), iniciando a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu no sábado, dia 25, às 15h30, no Laranjão, pela 9° rodada do Campeonato Carioca 2023.

Confronto que o técnico alvinegro, Sandro Sargentim, define como “jogo do ano”, uma vez que a equipe precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

– É a partida do ano. A partir desta segunda-feira vamos começar a focar integralmente no Nova Iguaçu. Analisar bem o adversário, mas, acima de tudo, impor a nossa forma de jogar, intensidade e buscar esta importante vitória – projetou.

Sargentim também analisou a derrota Resende por 2 a 0 para o Flamengo, em partida disputada no sábado (18), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

– Time se entregou bem, acabamos fazendo um grande jogo, que estava controlado, com o empate se desenhando e, quem sabe, com as trocas, poderíamos chegar ao gol deles. Mas, em uma infelicidade nossa, tomamos um gol e isso desestabilizou o time. Tomamos o segundo, buscamos o empate até o fim, mas não deu. Tenho muito orgulho da minha equipe e não tenho a menor dúvida que vamos continuar jogando um futebol sólido, envolvente e vamos buscar os pontos necessários para nossos objetivos na competição – analisou.

O Resende ocupa a 11° posição do Estadual, dois pontos na frente do Boavista, 12° colocado, e a cinco do Audax Angra, que abre o G8.