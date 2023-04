Resende inicia vacinação contra influenza na próxima segunda - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de abril de 2023, 09:30 horas

A Prefeitura de Resende preparou para o mês de abril um calendário de vacinação contra Influenza para diversos públicos. Nesta segunda-feira, dia 10, começa a vacinação para crianças de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias; gestantes; puérperas; povos indígenas e idosos.

A aplicação das doses de todos os públicos será feita na Clínica da Família das 9h às 20h; na Policlínica da Cidade Alegria, nos postos de saúde e no Centro Municipal de Imunização das 9h às 16h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o mês de abril também inclui a vacinação para trabalhadores da saúde e professores do ensino básico e superior (confira abaixo calendário completo).

– A influenza é uma infecção viral aguda de alta transmissibilidade, que afeta o sistema respiratório. A vacinação contra a doença é necessária para evitar a transmissão e o índice de mortalidade pela contaminação. Esta é a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e contamos com a adesão da população para que tenhamos uma população cada vez mais saudável e imunizada – explicou Jayme Neto, secretário de Saúde.

O calendário de maio já tem as datas prontas para atender um novo público, com a vacinação destinada à pessoas com doenças crônicas, trabalhadores de transporte coletivo, profissionais das forças armadas e de segurança e salvamento, além do Dia D, que irá contemplar todos os grupos da campanha.

Calendário de abril contra Influenza

De 10/04 a 31/05 – gestantes, puérperas, povos indígenas e idosos

De 10/04 a 14/04 – crianças de 6 meses a menores de 6 anos

De 17/04 a 20/04 – trabalhadores da saúde

De 24/04 a 28/04 – professores do ensino básico e superior

De 02/05 a 05/05 – pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e pessoas com deficiência permanente

06/05 – Dia D para todos os grupos contemplados na campanha

De 08/05 a 12/05 – trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários

De 15/05 a 19/05 – profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas

De 22/05 a 31/05 – todos os grupos contemplados na campanha