Resende investe em nova iluminação na Estrada Resende-Riachuelo

Resende – A Prefeitura de Resende continua investindo em infraestrutura para melhorar a qualidade de vida da população. Um dos projetos em andamento, o de iluminação pública com luminárias de LED, iniciado em 2018, já abrange mais de 98% da área do município, incluindo a zona urbana e a zona rural. A mais recente etapa foi realizada na última sexta-feira (12), com a entrega da iluminação no “Trecho 2” da Avenida Resende-Riachuelo, uma das mais importantes e movimentadas da cidade.

Iniciado no segundo semestre de 2018, o projeto proporciona mais segurança à população e também representa uma economia de mais de 40% aos cofres públicos, já que as lâmpadas são mais econômicas. Na Estrada Resende-Riachuelo, local que recebe um grande projeto de infraestrutura, foram instaladas 74 luminárias de 200W, em 32 postes de aço.

Desde o início do projeto, a Prefeitura de Resende instalou postes de LED em pontos que recebem uma grande concentração de pessoas no perímetro urbano, como a Avenida Beira-Rio, Parque Zumbi, Vila Julieta, Campos Elíseos e muitos outros bairros da cidade.

“Depois de tanto tempo, os moradores de Resende, principalmente os da região da Grande Alegria, estão presenciando um grande processo de modernização do chamado “Trecho 2”, que vai da entrada do bairro Cidade Alegria até a rotatória do Acesso Oeste. Mais um passo importante foi dado, garantindo muito mais segurança e conforto para motoristas, ciclistas e pedestres que circulam pelo local no período da noite e, em breve, será entregue dota a obra de drenagem, duplicação e pavimentação dessa via”, destacou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

As obras do “Trecho 2” também abrangem pavimentação, duplicação e construção de um novo sistema de drenagem. Elas serão entregues à população nas próximas semanas.