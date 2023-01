Resende investiu mais de 8 milhões em obras de pavimentação no ano de 2022 - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2023, 14:52 horas



Foto: Divulgação/PMR

Após mais de dois anos focados no atendimento à saúde pública municipal em virtude da alta demanda ocasionada pela pandemia de Covid-19, o ano de 2022 foi também de retomada de obras e melhorias por toda a cidade de Resende, por meio de construções, reformas e revitalizações — possibilitadas pelo avanço na vacinação contra a doença.

Alguns dos diversos investimentos em toda a cidade foram as pavimentações, proporcionadas mediante convênio entre a Prefeitura de Resende e o governo do estado do Rio de Janeiro. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, somente em 2022 foram pavimentadas 35 ruas, totalizando mais de dez mil toneladas de massa asfáltica em todas as localidades. Ao todo, foram pavimentados 17,04 quilômetros em toda a cidade e investidos R$ 8.507.493,92 em asfaltamento na cidade.

Paralelo aos investimentos em pavimentação, a Prefeitura realizou ainda obras de drenagem, importantes para diminuir os impactos das chuvas nas avenidas, reduzindo a destruição de asfaltos e melhorando as condições para circulação de veículos e pedestres.

Uma das obras mais aguardadas foi a manutenção na drenagem da região do Manejo para solucionar alagamentos em períodos de chuva, que envolveu serviços nas três principais vias que desencadeavam transtornos na altura da Policlínica do Manejo, no bairro Vila Julieta. As obras abrangeram a Avenida Tenente-Coronel Adalberto Mendes, ruas Doutor Arthur Locher e Araribóia, ambas na Liberdade.

Outra intervenção aguardada há anos eram as melhorias na drenagem da região das Barras. Todas as ruas da Morada da Barra passaram por melhorias de drenagem e pavimentação, por meio do convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A localidade sofria com problemas de enchentes e alagamentos há muitos anos, o que gerava grandes transtornos à população. Além de pavimentação, a Morada da Barra também recebeu novo asfaltamento, sinalização e instalação de meio-fio.

Para melhorar ainda mais a mobilidade urbana, a Prefeitura de Resende deu início às obras do “Trecho 1” da Estrada Resende-Riachuelo, iniciando próximo a Avenida General Afonseca e seguindo até a Cidade Alegria. Ao todo, são previstos drenagem, reparos estruturais, pavimentação e sinalização da via. Vale reforçar que o cronograma desta obra está interligado com os serviços realizados no Trecho 2.

Próximo aos Trechos 1 e 2, tem ainda o andamento da manutenção do sistema de drenagem na Rua Antenor O’Rreilly, no bairro Morada da Colina, com a substituição da rede pluvial de 487 metros de extensão por novas manilhas de 800mm, 1.000mm e 1.200mm.

No entanto, a Prefeitura tem investido ainda mais em melhorar cada vez mais a educação dos moradores. Resende faz parte de um seleto grupo de municípios escolhidos para receber os primeiros centros tecnológicos do estado do Rio de Janeiro. As obras já iniciaram no bairro Jardim Aliança II, em um terreno com mais de 5 mil metros quadrados.

O prédio vai oferecer formação para o desenvolvimento científico e tecnológico, além de desenvolver startups, realizar parcerias com o setor produtivo e oferecer aulas práticas na área científica para alunos já no ensino básico da rede municipal.

– A segurança e conforto do munícipe são critérios que levamos em consideração para realizar grandes intervenções na cidade. A pavimentação é uma demanda muito antiga em muitos bairros da cidade e é com muita felicidade e gratidão que conseguimos comemorar os números positivos em relação ao serviço em nossa cidade. Sei que ainda faltam muitas ruas para pavimentar, mas vamos avançando com investimentos e parcerias para que seja possível realizar os trabalhos necessários – finalizou Diogo Balieiro Diniz, prefeito de Resende.