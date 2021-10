Resende irá promover atividades de educação ambiental contra dengue na ‘Feira Livre’

Matéria publicada em 22 de outubro de 2021, 18:02 horas

Evento terá atrações para todas as idades, com informação, brincadeiras e produção de copos

Resende- A Prefeitura de Resende irá promover neste domingo, dia 24, uma mobilização com atividades de educação ambiental contra a Dengue.

Atenta ao combate à Dengue, o evento da prefeitura acontecerá no horário das 8h às 13h próximo ao Parque das Águas e paralelamente à realização da tradicional ‘Feira Livre de Resende’.

Para promover a ação, o programa “Resende Contra o Aedes Aegypti” terá uma tenda na feira e o serviço de sete profissionais do Centro de Controle de Zoonoses organizando as atividades, além da coordenadora do projeto da Secretaria Municipal de Saúde, Cristina Rosadas.

Estão previstas brincadeiras e entrega de cartilhas educativas para o público infantil, que também vai poder conferir uma exposição de mosquitos e larvas, com o auxílio de lupas. A tenda também terá produção de copos a partir de garrafas de vidro “long neck” e uma mostra de materiais reaproveitáveis. A atividade tem como objetivo estimular o reaproveitamento de materiais que podem se transformar em criadouros do mosquito transmissor da Dengue.

– Entre várias maneiras de combate ao Aedes Aegypti realizadas no município, a educação ambiental é mais um recurso importante para utilizarmos. Envolver as crianças, que são o futuro desta luta contra a doença, é uma ação estratégica a fim de transformá-las em aliados. O que aprendem de forma lúdica vão replicar em casa e nos ambientes que frequentam, como nas escolas. A tenda terá muita informação e interatividade para todos que passarem pelo local – explicou a coordenadora, Cristina Rosadas.

O município realiza periodicamente diversos mutirões de combate à Dengue, recolhendo entulhos e materiais que podem gerar criadouros do vetor, além das visitas às residências para realizar o procedimento padrão de prevenção. A Secretaria Municipal de Saúde conta com um “Comitê de Combate à Dengue”, que se mobiliza continuamente por novas alternativas neste combate.