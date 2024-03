Resende já tem três mortes por dengue; Paraty, uma

Estado do Rio – O estado do Rio de Janeiro tem quatorze mortes por dengue e 82.420 casos prováveis da doença, segundo o painel de Arboviroses do Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria estadual de Saúde. Na noite desta quinta-feira (29), a Secretaria de Estado de Saúde confirmou ao DIÁRIO DO VALE a ocorrência de mais uma morte causada pela dengue em Resende. Agora, o município registra três óbitos pela doença.

De acordo com Secretaria de Saúde, Itatiaia, Volta Redonda, Barra do Piraí, Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, Rio das Ostras, Três Rios e Cachoeiras de Macacu tiveram uma morte cada. As demais – duas – ocorreram no Rio de Janeiro, capital. Em Paraty, a vítima foi um homem de 74 anos, com comorbidades médicas. Ele foi internado no dia 31 de janeiro e morreu no dia 3 de fevereiro.

Na manhã desta quinta-feira (29), a prefeitura de Resende confirmou a segunda morte por dengue na cidade em 2024. Segundo a prefeitura, a vítima é uma idosa, de 75 anos, moradora do distrito de Engenheiro Passos. Ela chegou a ficar internada em um hospital particular, mas não resistiu. O óbito foi registrado no dia 9 de fevereiro.

O aumento dos casos de dengue levou o governo estadual a decretar epidemia no Rio de Janeiro. Entre as ações do Plano Estadual de Combate à Dengue estão o treinamento de dois mil profissionais de saúde. Além disso, foram criados 22 polos de hidratação, sendo 11 em UPAs estaduais, além de mais 11 em parceria com os municípios. Há mais 12 pedidos em análise pela secretaria, que tem capacidade para acomodar até 80 polos de hidratação em todas as regiões do estado.

O Ministério da Saúde define a dengue como uma doença febril aguda, sistêmica, debilitante e autolimitada. A maioria dos pacientes se recupera, mas parte deles pode progredir para formas graves da doença. A quase totalidade dos óbitos por dengue é classificada pela pasta como evitável e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e organização da rede de serviços de saúde.