Resende: Kits alimentícios são distribuídos para alunos da Rede Municipal de Ensino

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 11:34 horas

Ação visa reforçar alimentação aos estudantes no período de férias escolares

Resende – A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, está distribuindo durante essa semana kits alimentícios para os alunos matriculados na rede municipal de ensino. A distribuição acontece nos dias 6, 7, 9 e 10 de dezembro nas unidades de ensino.

Com a chegada do fim do ano, a prefeitura decidiu contribuir com um kit alimentício neste período em especial, já que as aulas da rede municipal voltaram às aulas 100% presenciais. Serão entregues kits alimentícios contendo alimentos não perecíveis, além de legumes e frutas provenientes da Agricultura Familiar.

A secretária de Educação, Rosa Frech destaca que os pais e responsáveis foram previamente avisados sobre a entrega através dos grupos de Whatsapp e também na própria escola ou creche.

– É importante ressaltar que esta nova iniciativa de distribuição de kits alimentícios será feita apenas nestes dias para atender às famílias apoiando a alimentação no período de férias.A distribuição dos kits está sendo feita por matrícula dos alunos, além dos kits especiais, para os alunos com restrição alimentar – disse Rosa Frech.

Todas as 67 unidades de ensino da rede municipal, entre escolas, creches, Centros Educacionais e Programas receberão os kits.

Nova Alimentação Escolar

Desde o início da atual gestão, a alimentação escolar teve diversas mudanças positivas, com cardápios que utilizam alimentos mais saudáveis e preparações mais saborosas para as crianças e adolescentes. A alimentação escolar passou a conter mais alimentos integrais e funcionais. Algumas preparações foram reformuladas a fim de garantir melhor aceitação dos alunos. As creches passaram a ofertar alimentos que favorecem a melhoria da imunidade das crianças além de sucos naturais e maior variedade de frutas, verduras e legumes. O planejamento nutricional elaborado ainda no início da gestão foi um trabalho em conjunto das nutricionistas das Secretarias de Educação e de Saúde.