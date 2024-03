Resende- A pedra fundamental para início das obras do novo Condomínio Industrial de Resende será lançada nesta sexta-feira (15), às 14h. A cerimônia será na Rodovia Presidente Dutra, no Km 299, no bairro Vila Verde, em Resende.

Segundo a prefeitura, o Condomínio terá galpões para receber empresas interessadas, em uma área de 150.000m², e com expectativa de geração de 500 novos empregos na região.

