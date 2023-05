Resende lidera arrecadação de ICMS no Sul Fluminense

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 07:51 horas

Governo estadual recebeu R$ 2,35 bilhões em 2022 de empresas da região, dos quais R$ 769 milhões vieram do município das Agulhas Negras

Sul Fluminense – Os dados da Secretaria de Estado da Fazenda apontam que o ranking de arrecadação de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da região teve mudanças significativas nos últimos três anos. Considerando os dados de 2022, os mais recentes com todos os meses, Resende gerou a maior receita com R$ 769.823.955,28, seguido de Piraí na segunda posição (R$ 356.026.332,95) e Volta Redonda no terceiro lugar (R$ 279.503.173,74).

Itatiaia é outro município cuja receita surpreende, superando municípios mais populosos, como Angra dos Reis, Barra do Piraí e Barra Mansa. Os dados de todos os municípios estão no quadro mais abaixo nesta reportagem.

Impacto da pandemia

A distribuição dos recursos do ICMS é feita com base na arrecadação de dois anos atrás. Assim, os dados de 2021 refletem a arrecadação de 2019, enquanto os de 2022 se baseiam no desempenho de 2020.

A participação dos municípios da região na arrecadação de ICMS em 2022, quando os dados se baseiam na receita de 2020, mostra que os municípios do Sul Fluminense geraram cerca de R$ 2,35 bilhões em receitas aos cofres do estado, cerca de R$ 100 milhões a mais do que o valor areecadado em 2021, com base nos números de 2019.

Os dados do primeiro trimestre de 2023, de modo geral, apontam uma tendência de recuperação das receitas de ICMS. Volta Redonda e Angra dos Reis têm números melhores do que os de 2021 e 2022, enquanto Resende tem queda em relação a 2022, mas se mantém em patamares superiores a 2021.

Dados

Os dados apresentados referem-se exclusivamente à receita obtida com a participação dos municípios no “bolo” do ICMS. As prefeituras contam com diversas outras fontes de receita, como o FPM, que inclui participação no “bolo” do IPI, IPVA, que tem metade da arrecadação destinada aos municípios onde os veículos são emplacados, e o IPTU, que é pago diretamente às prefeituras, além de taxas diversas.

Corte de ICMS de combustíveis tira R$ 5 bilhões do Estado do Rio

Em reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) os secretários estaduais de Fazenda, Leonardo Lobo, e de Planejamento, Nelson Rocha, avaliaram o impacto do corte das alíquotas de ICSM sobre combustíveis na receita do estado.

Eles pontuaram que um dos principais problemas enfrentado pelo estado nos últimos tempos foi a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis, em julho do ano passado, o que representa uma queda de quase R$ 5 bilhões por ano. O Executivo já está em conversação com a União para recomposição dessas perdas. O valor da compensação será de R$ 3,6 bilhões em três anos, sendo R$ 1,2 bilhão ainda em 2023. O governo também prevê um aumento de arrecadação de R$ 1,2 bilhão em ICMS de combustíveis com a determinação do Governo Federal de que a gasolina e o diesel terão uma alíquota fixa e uniforme em todos os estados brasileiros.

“Ninguém esperava essas normas de ICMS do Governo Federal que reduziu o esse imposto sobre combustíveis, telecomunicações e energia. A União é que nos colocou nesta situação e também precisa pagar a conta disso. Temos que repactuar o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para os próximos nove anos, que foi firmado sem essas expectativas de redução de arrecadação de ICMS. Acredito que a saída seja a redução do pagamento do serviço da dívida”, discursou o secretário Nelson Rocha.

Empresas de VR têm até 22 de maio para entregar Declan-IPM

A subsecretária municipal de Fazenda de Volta Redonda, Lygia Morelli, alertou que os empresários de Volta Redonda têm até o dia 22 de maio para entregar a Declaração Anual do Índice de Participação dos Municípios (Declan-IPM) referente ao ano de 2022. A declaração retificadora poderá ser entregue até o dia 29 de maio. Pelo documento, o Estado do Rio de Janeiro coleta informações econômicas das empresas que atuam na cidade e calcula o valor a ser repassado de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ao município.

Lygia explica que a Declan é gratuita e obrigatória, apresentada pelos contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes de ICMS (CAD-ICMS). Ao fazer a declaração, a empresa não paga nenhum imposto por isso.

— A declaração colabora com o município, já que ajuda no rateio do ICMS, sendo uma peça importante nos investimentos em políticas públicas necessárias, sem aumento de alíquota que afete o nosso contribuinte ou comerciante – afirmou a subsecretária, acrescentando que não entregar a Declan-IPM ou entregar com dados incorretos ou falta de informações pode gerar penalidades ao contribuinte.

A Declan-IPM deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do site www.fazenda.rj.gov.br, da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), utilizando o programa gerador da declaração, que é disponibilizado pela SEFAZ no próprio site.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou a importância de todos os contribuintes de ICMS, empresários do comércio, indústria e prestadores de serviço fazerem a prestação de contas.

— Esse dinheiro do repasse do ICMS é revertido para beneficiar a população, através de investimentos em importantes áreas, como educação, saúde e infraestrutura. Vamos juntos reconstruir e deixar Volta Redonda ainda melhor a cada dia — frisou o prefeito.

Para outras informações, a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) disponibiliza o telefone 3345-4444 (ramais 216, 218 e 219), além do e-mail [email protected]