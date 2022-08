Resende movimenta gastronomia com a Rota do Chef a partir de 10 de agosto

Circuito gastronômico é apresentado pelo Instituto Gourmet e conta com 31 estabelecimentos participantes

Resende – Se você aprecia boa comida e boa bebida, então, anota aí! Entre os dias 10 e 31 de agosto, o Instituto Gourmet Unidade Resende apresenta a Rota do Chef 2022. Um circuito gastronômico com apoio da Prefeitura de Resende, repleto de pratos exclusivos e bebidas requintadas.

Segundo o curador do evento, Alex Chagas, foram selecionados 31 estabelecimentos, de Resende, Serrinha e Capelinha, e cada um vai apresentar um prato exclusivo para a Rota do Chef, que foram belissimamente fotografados por Pedro Luz e Emanuela Teixeira.

– Não colocamos preços fixos, cada estabelecimento fará isso de acordo com o custo dos preparos. Mas, posso garantir que o evento terá muito bom gosto – disse, acrescentando que entre os pratos estão petiscos, pizzas e lanches.

E a novidade são os drinks. Alguns estabelecimentos prepararam bebidas especialmente para a Rota do Chef.

– Serão pratos preparados exclusivamente pelos chefes de cada estabelecimento. Harmonização, criatividade e um mix variado de sabores para todos os paladares espera quem visitar o evento – garantiu Alex.

Serviço

Rota do Chef Resende

Realização Beelyper

www.rotadochef.com.br

@rotadochef

Fotos de Pedro Luz e Emanuela Teixeira