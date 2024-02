Resende: Mutirão de combate à Dengue percorre mais de 6.700 imóveis

Resende – A Prefeitura de Resende segue no combate à Dengue, cujos números estão em alta no país. No último domingo (04), a gestão municipal deu continuidade à sequência de mutirões, com equipes percorrendo domicílios para vistoriar os imóveis, eliminar focos do mosquito transmissor da doença e coletar amostras.

Os mutirões nos fins de semana desse período começaram ainda em dezembro. Somente a etapa deste fim de semana registrou, ao todo, 6764 imóveis percorridos em dois dias (sábado e domingo). Deste número, 3831 imóveis receberam as equipes e permitiram a vistoria. Os bairros percorridos foram Cidade Alegria, Alegria ll, Nova Resende, Mirante da Serra, Boa Vista l, Boa Vista ll e Jardim Oeste.

– É um trabalho realizado continuamente em Resende. O combate à Dengue sempre foi um assunto tratado com muita seriedade e empenho em Resende, mesmo quando os números da doença não levantavam nenhum alerta. Com o cenário nacional preocupante como temos atualmente, houve um reforço ainda maior. Como sempre, preparamos nossa estrutura de saúde para se adaptar ao contexto e temos centros de hidratação em pleno funcionamento na UPA e no Hospital de Emergência, devido à demanda pelos casos da doença. Estamos preparados e continuaremos sem medir esforços para proteger a população – disse o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto.

Durante as visitas, foram coletadas 106 amostras do mosquito Aedes Aegypti e 441 amostras do inseto em estágio de larva. Vale ressaltar que a grande maioria dos focos do mosquito transmissor da Dengue estão em domicílios ou outros imóveis particulares, reforçando ainda mais a importância da colaboração da população para combater a doença.

– Como sempre dissemos, é um trabalho em conjunto. Precisamos da parceria com a população, que é forte aliada. É preciso ter os cuidados em casa, colaborar com as visitas e também conscientizar o máximo de pessoas possível. Afinal, a Dengue traz consequências para todos nós. Nossos profissionais e estrutura de saúde estão prontos e trabalhando muito nesse combate – destacou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Centros de Hidratação

A gestão municipal implantou Centros de Hidratação para possíveis pacientes com casos de dengue, no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e na Upa 24h. A iniciativa foi possível por meio de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os espaços contam com área de hidratação, posto de enfermagem, análise laboratorial e consultório médico, com equipes reforçadas.