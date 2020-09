Resende não registra mortes por Covid-19 há três dias e tem 53 casos ativos, segundo prefeitura

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 07:34 horas

Resende – O boletim epidemiológico divulgado no domingo (20), pela prefeitura de Resende aponta que o município não registra óbitos por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, há três dias. A última morte foi confirmada no dia 17 deste mês, permanecendo no total de 85.

Ainda segundo a prefeitura, Resende tem 53 casos ativos de Covid-19 em todo município. Com isso, dos 2.486 casos confirmados, 2.348 já se recuperaram da doença.

Ao todo são 15 casos suspeitos, que aguardam resultados das análises laboratoriais, além de que 8.787 casos já foram descartados.

Dos 53 casos ativos em Resende, 14 são registrados nos bairros Cidade Alegria (5), Liberdade (5), e Morada do Contorno (4).