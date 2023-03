Resende negocia com campeão da Libertadores pelo Atlético-MG - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 16:40 horas

Eudes Pedro, auxiliar de Cuca durante a campanha do título da América em 2013, está em conversas com o Gigante do Vale



Resende – Auxiliar de Cuca por quase duas décadas, o técnico Eudes Pedro está em negociações para assumir o Resende para a disputa da série A2 do Campeonato Carioca e da série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo DIÁRIO DO VALE com o clube. Se confirmadas as negociações, Eudes virá para substituir Sandro Sargentim, demitido após o rebaixamento do Gigante do Vale no Estadual.

Em sua carreira como técnico, Eudes Pedro dirigiu anteriormente o Remo, em 2019, e o Perilima-PA, em 2020. Ele atuou como auxiliar de Cuca em clubes como Athletico Paranaense, São Caetano, Coritiba, Botafogo, Flamengo, Santos, Fluminense, Cruzeiro e Atlético. No Galo, participou da campanha do título da Libertadores, em 2013.

Em nota, o Resende confirmou as conversas com Eudes Pedro, porém, afirmou que a negociação não está confirmada e que o clube também negocia com outros treinadores.