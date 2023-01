Resende: novo calendário do Sine Itinerante de fevereiro é divulgado - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 17:30 horas

Primeira ação será já nesta quarta-feira, dia 1°, na Morada da Barra, das 9h às 12h

Resende – A Prefeitura de Resende divulgou o novo calendário do Sine Itinerante para o mês de fevereiro. Ao todo, o projeto percorrerá 13 localidades de Resende, levando serviços relacionados ao mercado de trabalho, sempre das 9h às 12h.

A primeira ação já acontecerá nesta quarta-feira, dia 1°, das 9h às 12h, na Morada da Barra. As equipes do Sine realizam estes atendimentos mensalmente e oferecem diferentes serviços como: cadastramento de currículos, orientação sobre a Carteira de Trabalho digital, agendamento do Seguro-Desemprego, além de esclarecer outras dúvidas da população. O calendário completo pode ser conferido logo abaixo.

-O objetivo do Sine Itinerante é facilitar o acesso da nossa população aos assuntos sobre o mercado de trabalho, como o cadastro de novos currículos e agendamento do Seguro-Desemprego. Sabemos que muitas pessoas não conseguem se dirigir até à unidade do Sine devido à rotina, por isso realizamos periodicamente essas ações itinerantes e chegamos até várias localidades, inclusive as mais afastadas – disse a coordenadora do Sine Resende, Giovanna Novello.

Vale destacar que o Sine Resende mudou de local recentemente e agora funciona na Avenida Marechal Castelo Branco, n°104, Jardim Tropical, no 3° andar do Edifício da APM. Para receber os serviços, a população pode ir de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e levar o currículo atualizado e originais dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, cartão do PIS e comprovante de residência.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone:(24) 3360-6238 ou pelo e-mail: [email protected] .

Confira as datas de fevereiro:

01/02 (quarta-feira): Morada da Barra

02/02 (quinta-feira): CRAS Itapuca

05/02 (domingo): Feira Livre do Parque das Águas

06/02 (segunda-feira): CRAS Lavapés

08/02 (quarta-feira): Bulhões/CRAS Itinerante

09/02 (quinta-feira): Engenheiro Passos/CRAS Itinerante

10/02 (sexta-feira): Terra Livre/CRAS Itinerante

15/02 (quarta-feira): Centro Pop

17/02 (sexta-feira): Quadra Nova Alegria

23/02 (quinta-feira): CRAS Parque Minas Gerais

24/02 (sexta-feira): CRAS Jardim Esperança

28/02 (terça-feira): CRAS Paraíso