Resende: Novo mutirão de combate ao Aedes Aegypti é realizado neste fim de semana

Resende –Dando continuidade aos cuidados contra o Aedes aeypti, a Prefeitura de Resende realiza neste fim de semana um novo mutirão. As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorreram as ruas dos bairros Paraíso, Cabral, Morro do Cruzeiro, Alambari e Castelo Branco, das 8h às 17h.

O objetivo das ações, que acontecem desde o início de dezembro, é buscar nas residências possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de orientar os moradores quanto aos cuidados diários e fazer a limpeza de materiais que estão em desuso e que possam acumular água parada.

O mutirão conta com o apoio de diferentes departamentos da Prefeitura, como Serviços Públicos, Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Ouvidoria, dentre outros.

O secretário de saúde Jayme Neto enfatiza a importância dos munícipes vistoriarem seus próprios terrenos, eliminando possíveis focos.

“Os ovinhos do mosquito Aedes aegypti são bem escuros e menores que um grão de areia, por isso é muito difícil enxergá-lo. A partir dos ovos, nascem as larvas, que vivem na água. Por isso, os 10 Minutos Salvam Vidas uma vez por semana são tão importantes, porque impedimos que os ovos se transformem em mosquitos, que têm em média o tamanho de um grão de arroz”, disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.