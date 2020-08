Resende oferece palestras, workshops e conversas para profissionais da educação

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 19:01 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Educação de Resende começou nesta segunda-feira (10), a iniciativa “Educação em FormAção” que levará palestras, workshops e conversas aos profissionais da educação até o dia 14 de agosto, de forma on-line. Ela tem objetivo de mantê-los em atividade e atualizados durante o período de pandemia.

As atividades vão desenvolver, capacitar ainda mais e atualizar os profissionais. Dentre as temáticas levantadas estão “Cuidar de mim para cuidar do outro”, “Aquisição e desenvolvimento da linguagem em crianças típicas e atípicas” e “Habilidades socioemocionais na perspectiva da EJA e Ensino Médio”.

A secretária de Educação, Rosa Frech, comentou que as atividades também trazem alternativas pedagógicas interessantes para inovação do processo educativo.

– Estamos enfrentando um momento atípico e complicado, que exige criatividade e novas alternativas para amenizar os impactos da pandemia. Com as aulas temporariamente suspensa, pensamos em novas maneiras de manter os profissionais atualizados. Todas as atividades são realizadas através de plataforma digital, evitando aglomerações. Esperamos que nossos profissionais tirem o máximo proveito desta oportunidade – explicou.

As inscrições são exclusivas para os profissionais da Secretaria Municipal de Educação e são feiras através da plataforma Sympla, no link.