Resende oferece testes rápidos de HIV, sífilis e Hepatites B e C durante horário estendido

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 10:31 horas

Resende – A prefeitura de Resende está oferecendo testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C em horário estendido no Posto Resende, no Centro, durante as quartas-feiras. O posto, conhecido como Posto do Estado, disponibilizara os testes entre 16h e 21h, nos dias 11, 18 e 25 deste mês, na Rua Doutor João Maia, 42.

O atendimento é oferecido pela rede pública de saúde, por meio do SAE (Serviços de Atendimento Especializado) / IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis)/Hepatites Virais.

O horário estendido ampliará o atendimento para atingir as pessoas que não conseguem comparecer ao posto na terça-feira, entre 8h30 e 11h.

O interessado deverá apresentar o Cartão do SUS e documento com foto. Os testes estão disponíveis para a população sexualmente ativa, podendo ser feito a partir dos 12 anos de idade, sem acompanhamento dos responsáveis conforme definido pela ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A coordenadora do SAE/IST/Hepatites Virais, Paula Carolina Ignácio Peixoto destacou que os testes facilitam a descoberta precoce do HIV, da Sífilis e das Hepatites Virais, até mesmo antes do surgimento de sintomas.

– Com o diagnóstico precoce, o tratamento e o controle destas doenças são mais eficazes. São realizados cerca de 80 testes rápidos por mês na cidade. O teste rápido é um grande avanço, pois agilizou a detecção dos casos com resultados em poucos minutos. Os pacientes com resultados reagentes no atendimento do SAE, realizado no Posto Resende, saem com as orientações necessárias e consultas marcadas – explicou.