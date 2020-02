Resende oficializa convênio de R$ 15 milhões para a saúde

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 13:25 horas

Parceria entre Governo do Estado vai beneficiar unidades básicas e o Hospital de Emergência com obras e equipamentos

Resende – A prefeitura de Resende e o Governo do Estado oficializaram um convênio que garante o repasse de R$ 15 milhões para investimentos na Rede Municipal de Saúde. O termo de cooperação, que havia sido assinado em dezembro e foi ratificado nesta sexta-feira (7), na sede da Secretaria de Saúde.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz, o secretário Municipal de Saúde, Alexandre Vieira e o secretário Estadual de Saúde, Edmar Santos estiveram presentes na reunião.

O dinheiro será aplicado em obras e na compra de equipamentos, que vão beneficiar principalmente o Hospital de Emergência (HME).

As reformas e a compra dos aparelhos vão respeitar projetos e cronogramas apresentados pelos municípios à Secretaria de Saúde, em 2019.

Após a conclusão das obras, as prefeituras devem enviar a prestação de contas. Dentro do convênio, cabe ao estão providenciar o repasse de recursos de acordo com os projetos apresentados pelas prefeituras e previamente aprovados. Destes recursos, cerca de R$ 11 milhões serão usados em obras físicas e outros R$ 4 milhões na aquisição de equipamentos variados.

Um dos beneficiados será o HME, que já se encontra em processo de melhorias e modernização. A unidade receberá R$ 3 milhões somente em equipamentos. Essa verba vai comprar desde um novo aparelho de ultrassom até 36 aparelhos de ar condicionado, passando por um aparelho de anestesia e uma lavadoura de roupas hospitalar.

Entre obras, a verba vai custear a nova lavanderia do Hospital de Emergência, bem como um novo centro cirúrgico e a ampliação das enfermarias. A unidade também receberá novas coberturas para áreas externas.

– Somos muito gratos ao governador Wilson Witzel por ter tido um olhar tão cuidadoso com a saúde de Resende e de todos os demais municípios de nosso estado. Essa linha vai ao encontro do que estamos fazendo desde o início de nossa gestão em Resende e mais uma vez a população vai sentir a diferença para melhor – destacou o prefeito.

Atenção primária

O prazo de vigência do termo é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos, mas como os projetos já estão adiantados, a expectativa em Resende é que os recursos se transformem em melhorias efetivas.

A prefeitura vai reformar e construir novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), alcançando 16 comunidades diferentes do município entre bairros e distritos, além de duas novas Academias da Saúde; o CCZ (Centro de Controle de Zoonoes) também será beneficiado.