Resende orienta sobre serviços para pessoas em situação de rua

Resende – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos realiza, nesta quarta-feira (27), uma nova ação da campanha “Não dê esmola, dê oportunidade!”. Desta vez, a campanha será no Calçadão do bairro Campos Elíseos, das 9h às 12h.

A ação acontece periodicamente com o objetivo de divulgar os serviços oferecidos pela prefeitura de Resende e também orientar a população sobre a melhor forma de ajudar as pessoas em situação de rua.

Para não estimular as condições de vulnerabilidade do público em situação de rua e ajudar a reintegrar essas pessoas à sociedade, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos oferece diversos serviços para atendê-los com o serviço especializado em abordagem social, o Centro Pop e o abrigo.

– Realizamos esta campanha anualmente no município e é uma forma de conscientizarmos a população em geral a nos ajudar a acolher essas pessoas, levando até elas a informação essencial para o nosso trabalho. Nosso objetivo é devolver a dignidade a essas pessoas e promover a autonomia do cidadão. O ato de dar esmola pode parecer um gesto solidário, pois nos dá uma sensação de que estamos ajudando o próximo. Porém, esta prática é apenas assistencialista, não promove a autonomia da pessoa. Os serviços oferecidos pela Prefeitura atuam na reinserção social e na garantia de direitos, devolvendo aos cidadãos autoestima, respeito, dignidade e cidadania – disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo.

Conheça os serviços oferecidos e locais de atendimentos:

CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)

Rua Coronel Alfredo Sodré, n°200, Vila Santa Cecília

Telefones: (24) 3360-9775 / 3360-9516 / 999683796

Centro Pop

Rua do Rosário, n°230, Lavapés

Telefone: (24) 3360-9739

SEAS

Rua Coronel Abílio Godoy, n°127, 2° andar, Paraíso

Telefone: (24) 3360-9939 / 99959-9916

Abrigo de Acolhimento Institucional

Rua Pedro Braile Neto, n°137, Centro

Telefone: (24) 3381-8672