Resende perde para o Bangu, em Moça Bonita - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 18:04 horas

Com o resultado, o Gigante do Vale ocupa a lanterna da competição, com duas derrotas em dois jogos no campeonato

Rio – O Resende foi derrotado pelo Bangu por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (18), no Estádio Moça Bonita, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Luís Felipe.

Com o resultado, o Resende ocupa a lanterna da competição, com duas derrotas em dois jogos no campeonato. Na próxima rodada, o Gigante do Vale recebe o Boavista no próximo domingo (22), às 15h30, no Estádio do Trabalhador, em Resende.

O jogo

O primeiro tempo começou com superioridade do Resende, que encurralou os donos da casa em busca do primeiro gol. Antes dos 20 minutos, o Gigante do Vale já havia criado quatro boas chances de abrir o placar, três delas com o atacante Vinícius Balotelli. Na melhor oportunidade, ele quase marcou após cruzamento de Bartell, aos 17 minutos. Três minutos depois, Igor Bolt obrigou o goleiro Paulo Henrique fazer grande defesa.

Aos 24 minutos, Geovani encontrou Balotelli na área, o atacante girou e bateu com muito perigo. Três minutos depois, foi a vez do atacante servir Igor Bolt, que, de esquerda, bateu por cima do gol. O Bangu não conseguia fugir da forte marcação adversária e não pressionou o goleiro Jefferson Luis na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Bangu passou a pressionar e criou duas chances com o atacante Luís Felipe. Na primeira, aos sete minutos, o camisa 11 parou em grande defesa de Jefferson Luis. Já na segunda, aos 11 minutos, o atacante conseguiu marcar. Ele cabeceou e abriu o placar.

O Resende saiu em busca do empate e quase marcou com Khevin Fraga, que chutou por cima do gol, aos 25 minutos, e Zizu, que parou em defesa de Paulo Henrique, aos 29 minutos. Apesar da pressão, o Resende não conseguiu igualar o marcador e saiu derrotado de campo.