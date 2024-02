Resende permanece com serviços essenciais em funcionamento

Resende – A Prefeitura de Resende permanecerá com serviços essenciais em funcionamento durante o feriado prolongado de carnaval, com as festividades que começam neste sábado (10).

O expediente no pátio administrativo da Prefeitura encerra nesta sexta-feira(9), às 18h, e retorna ao atendimento ao público normalmente na quinta-feira (15).

Saúde

O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e o Hospital da Criança Albert Sabin seguirão atendendo todos os dias. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Cidade Alegria, e o Pronto Atendimento Paraíso seguirão com o atendimento funcionando normalmente.

Em caso de necessidade de remoção de pacientes, a população contará com os serviços da Central de Ambulâncias, que pode ser acionada através do telefone (24) 3381-4493, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pelo 192.

As demais unidades de saúde (postos, USFs e policlínicas) estarão fechadas, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira.

O Hospital de Emergência vai realizar um mutirão de exames neste sábado para pacientes pré-agendados. Os procedimentos serão de ecocardiogramas, ultrassonografias gerais e exames de vascular

Hemonúcleo

O Núcleo de Hemoterapia de Resende (NHR), localizado ao lado do Hospital de Emergência, ficará fechado entre segunda e quarta-feira, retornando normalmente na quinta-feira, das 8h às 11h.

Defesa Civil

O órgão ficará de plantão 24 horas todos os dias para atender casos de emergência e eventuais calamidades públicas, como alagamentos, chuvas e desmoronamentos. O telefone para emergência é 199.

Recolhimento de lixo

As atividades de recolhimento de lixo doméstico seguirão o cronograma habitual, sem interrupções.

Assistência Social e Direitos Humanos

O Acolhimento Institucional (Abrigo), que atende a população de rua, seguirá funcionando durante o feriado prolongado. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também atua no Plantão Social 24 horas, mecanismo acionado pelos hospitais e órgãos de segurança pública, em casos de necessidade. O atendimento no Centro Pop também continuará oferecendo a assistência.

Sine Resende