Resende: PM apreende comprimidos de ecstasy e prende dois suspeitos

Matéria publicada em 29 de maio de 2023, 20:21 horas

Drogas estavam enterradas em um monte de areia

Resende – A Polícia Militar apreendeu nesta segunda-feira (29) uma grande quantidade de drogas enterrada em um monte de areia, no Jardim Aliança. De acordo com a PM, agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberam uma denúncia sobre tráfico de drogas acontecendo na Rua Um. No local, os policiais encontraram, no monte de areia, uma sacola contendo oito comprimidos de ecstasy; quatro pinos de cocaína; 31 trouxinhas de maconha; 65 pedras de crack; um frasco de lança-perfume e R$ 40 em espécie. Os agentes conseguiram prender dois suspeitos, de 18 e 22 anos. Eles foram conduzidos à 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde permanecem presos.