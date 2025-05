Resende pode ganhar Centro de Saúde do Homem

Resende – A Câmara Municipal de Resende aprovou por unanimidade nesta terça-feira (6) a Indicação nº 836/2025, de autoria do vereador Roque Campeão da Saúde (MDB), que propõe a criação de um Centro Especializado de Saúde do Homem no município. A iniciativa busca ampliar o acesso da população masculina a serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento ao longo de todo o ano.

De acordo com o parlamentar, a nova unidade poderá ser implementada em um posto de saúde já existente, aproveitando a estrutura da rede pública de saúde municipal. A proposta surge como resposta à necessidade de ações contínuas voltadas à saúde do homem, que geralmente ganham visibilidade apenas durante o Novembro Azul.

“Essa proposta vem para suprir uma lacuna importante na atenção à saúde do homem, que muitas vezes só é estimulada durante o Novembro Azul. Queremos incentivar os cuidados de forma contínua, garantindo mais qualidade de vida para a população masculina”, destacou o vereador.

A expectativa é de que o centro fortaleça as políticas públicas de saúde do homem com atendimentos especializados e campanhas permanentes de conscientização. O objetivo é promover uma cultura de prevenção, semelhante ao que já acontece com as ações voltadas à saúde da mulher, como os mutirões de coleta de preventivo.

Para o vereador Roque, investir em saúde preventiva para os homens é fundamental para reduzir o número de doenças que poderiam ser evitadas com acompanhamento regular. “Precisamos garantir que todos tenham acesso igualitário a cuidados de saúde durante o ano inteiro”, reforçou. A indicação segue agora para o Executivo municipal e setores competentes para o estudo de viabilidade.