Resende: Polícia apreende pistola de fabricação argentina na Baixada da Olaria

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 15:28 horas

Arma estava com dois homens, que foram presos e levados à 89ª Delegacia de Polícia

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam na tarde desta terça-feira (23), na Baixada da Olaria, grande quantidade de drogas e uma pistola 9mm Bersa, com numeração raspada, de fabricação argentina – de acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, uma arma deste modelo é avaliada em cerca de R$ 9 mil.

Durante a ação, que aconteceu na Rua 2, dois suspeitos – de 23 e 26 anos – tentaram fugir, mas foram detidos pela PM. Com eles foram encontrados 70 pinos de cocaína, 16 frascos de Skank e 212 trouxinhas de maconha. Tanto o material quanto os suspeitos foram levados à 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi registrada.